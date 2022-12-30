Business Insider сообщил о секретном звонке Зеленского в США

Накануне визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский секретно позвонил в Белый дом, рассчитывая получить арестованные деньги российских бизнесменов. Об этом 30 декабря сообщил новостной портал Business Insider.

«Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны», — говорится в материале.

В результате данное положение приняли в виде поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере $1,7 трлн с учетом помощи Украине, которая составит $44,9 млрд. Президент США Джо Байден подписал закон накануне вечером.

Ранее, 7 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Он отметил, что это чревато серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте.

Ряд стран, в том числе США, усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».