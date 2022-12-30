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В Госдуме назвали причину укрепления отношений между Россией и Китаем

Депутат Госдумы Чепа: отношения России и Китая укрепляются на фоне общей угрозы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствует о том, что отношения между странами развиваются динамично. Такое мнение в пятницу, 30 декабря, в беседе с «Известиями» выразил депутат Госдумы Алексей Чепа.

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«Прошедшая встреча показала, что отношения между нашими странами развиваются динамично. Важно отметить, что с каждым годом товарооборот между нашими странами растет, несмотря на то что развивается некий конфликт в мире», — подчеркнул парламентарий.

По словам Чепы, что России, что Китаю абсолютно понятно, «кто провоцирует этот конфликт». Причем, как уточнил депутат, конфликт провоцируется не только с Москвой, но и с Пекином.

«Если американцы официально заявляют о том, что и Китай, и Россия являются официальными врагами для них, то, естественно, на этом фоне отношения между нашими странами будут укрепляться», — заключил он.

Ранее в этот день Путин и Си Цзиньпин провели видеопереговоры, в ходе которых российский лидер назвал текущие отношения России и КНР лучшими за всю историю. Путин отметил, что Россия и Китай достойно выдерживают все испытания, являются образцом для держав в XXI веке. Также Путин подчеркнул, что Москва и Пекин будут укреплять военно-техническое сотрудничество. Си Цзиньпин в свою очередь указал, что Китай на фоне сложной международной обстановки готов наращивать геополитическое сотрудничество с Россией.

Кроме того, глава российского государства пригласил китайского лидера на встречу в Москву в следующем году.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с главой Совбеза ООН Медведевым заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления, а Медведев назвал прошедшие переговоры полезными.

Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков в разговоре с «Известиями» отметил, что одной из общих целей Москвы и Пекина является отстаивание приоритетов устава ООН, так как «западные страны пытаются подменить соблюдение принципов устава ООН некими установленными ими правилами».

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