Западный завоз: за что задержали латвийских шоферов

В Венгрии за последнее время задержали 38 водителей из Латвии, которые перевозили нелегальных мигрантов из Азии и Африки в Евросоюз, минуя пограничников. Наплыв «неправильных» мигрантов (то есть неукраинцев) раздражает власти государств Восточной Европы, не гнушающиеся использовать против незваных гостей самые жесткие методы. Подробности — в материале «Известий».

Пытались подзаработать

Поток нелегальных мигрантов из стран третьего мира в Евросоюз активизировался летом 2021 года. И вскоре пошли сообщения о том, что пришельцам помогают некоторые из местных жителей. Аресты не замедлили последовать. Один из первых случаев такого рода имел место в сентябре 2021 года, когда пограничники Литвы остановили на лесной дороге в Йонавском районе автомобиль с чешскими номерами. Оказалось, что двое граждан Индии, у которых имелся временный вид на жительство в Чехии, везли 17-летних граждан Афганистана и Ирака, нелегально пробравшихся в Литву из Белоруссии. Изначально несовершеннолетние были помещены в лагерь для беженцев в Рукле, откуда сбежали — и нашли общий язык с индийцами, подрядившимися вывезти их из Литвы.

Чуть позже в Литве задержали членов целой преступной группировки, в которую входили граждане Азербайджана, Польши, Ирака и Грузии. Они занимались нелегальной перевозкой мигрантов из Ирака в Западную Европу. «Сотрудники полиции Паневежиса задержали гражданина Азербайджана и гражданина Польши, имеющих вид на жительство в Польше. Иностранцы везли девятерых иракцев, ранее обратившихся за убежищем в Латвии, на автомобилях», — сообщили в литовской погранслужбе. Пойманные злоумышленники «сдали» и своих подельников.

Западный завоз Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Еще позже литовские пограничники задержали двух граждан Ирака, имевших вид на жительство в Финляндии, — они тоже занимались переправкой беженцев в Польшу. Оба иностранца везли на момент поимки шестерых граждан Ирака без документов. Также был арестован гражданин Грузии, который пытался доставить в Польшу четырех иракцев, сбежавших из лагеря для нелегальных мигрантов в Латвии. Подобного рода случаи вызвали негодование политиков стран Балтии. Так, депутат сейма Литвы от местной Социал-демократической партии Линас Йонаускас заявил: «Лица, незаконно перевозящие людей в Литву, наносят вред нашему государству. В настоящее время пограничники работают в усиленном режиме. Используются большие ресурсы для выявления незаконных пересечений границы, строительства инфраструктуры для размещения беженцев, привлечения переводчиков и различных услуг, на которые используются бюджетные средства». Йонаускас предложил радикально ужесточить наказания за нелегальную перевозку беженцев. Однако число желающих подработать нелегальным извозом нисколько не уменьшилось. В конце ноября 2021 года в Литве задержали двоих украинцев на прокатной машине. «Ночью 12 ноября офицеры пограничной заставы в Кальварии (город на юго-востоке Литвы, у границы с Польшей. — Авт.) при патрулировании местности вблизи деревни Клинавас заметили Peugeot 308, который резко затормозил. Это привлекло внимание правоохранителей, так как в ночное время в данной местности нет оживленного движения транспорта», — сказано в сообщении литовских госорганов.

А в декабре 2021 года на территории Литвы задержали четверых иракцев, сбежавших из лагеря для нелегальных мигрантов в Латвии. Перевозивший их эстонец тоже попал под арест. И примеры подобного рода множились в течение всего 2022 года — силовики приграничных государств ловили всё новых перевозчиков-нелегалов, но они никак не исчезали.

«Их обманули»

В последнее время накопилось достаточно данных, позволяющих определить, как именно функционирует сеть нелегального извоза. Так, в тюрьмах Венгрии оказались десятки водителей из Латвии, пытавшихся ввезти нелегальных иммигрантов в Евросоюз. В связи с этим МИД Латвии счел необходимым уточнить, что водителей вербуют с аналогичной целью также в Хорватии, Чехии, Польше, Австрии и других странах союза. А «Латвийское телевидение» (LTV) предприняло расследование, чтобы выяснить механизм, посредством которого люди становятся «таксистами» для мигрантов.

Западный завоз Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Журналисты LTV вышли на девушку Дану, не скрывавшую в соцсетях, что ее парень мог быть причастен к перевозке беженцев. Дана согласилась встретиться с корреспондентом и рассказать о том, что произошло с этим молодым человеком. Накануне ее друг Улдис сказал, что едет в Венгрию на экскурсию. «Однажды он не вышел на связь. Не отвечал ни на звонки, ни на SMS-сообщения. Всё было полностью отключено. Я звонила в полицию Будапешта, спрашивала, как узнать, находится ли человек в больнице», — рассказала отчаявшаяся женщина.

Потеряв надежду узнать что-нибудь от венгров, Дана принялась обзванивать латвийские официальные учреждения. Лишь после множества звонков ей удалось выяснить, что Улдиса арестовали за «контрабанду людей». Оказалось, что Улдису пообещали $1600 за рейс. «На данный момент я понимаю, что есть три категории людей. Одни делают это намеренно, потому что думают, что рассчитывают на легкую наживу. Другие — которые всё понимают, но соглашаются от безысходности, потому что им срочно нужны деньги. И третьи — которые не знают, что им придется иметь дело с незаконным бизнесом. Потому что, как я уже успела выяснить, им показывают поддельные документы — и люди думают, что они осуществляют законные перевозки», — рассказала подруга задержанного водителя.

Западный завоз Фото: REUTERS/Ints Kalnins

По данным министерства иностранных дел Латвии, всего за нынешний год в Венгрии было задержано 38 водителей, прибывших из этой прибалтийской республики. Большинство задержанных уверяют, что не знали, что они причастны к совершению преступления. При этом некоторые из них успели совершить несколько рейсов с нелегалами.

Опасный промысел

Перспективы у арестантов незавидные — их судебные процессы могут затянуться надолго. Как ожидается, венгерский суд может назначить им за соучастие в нелегальной перевозке людей от двух до восьми лет лишения свободы — в зависимости от обстоятельств. В связи с этим латвийские СМИ обратились к соотечественникам, призывая их не связываться со столь сомнительными работодателями. А министерство иностранных дел Латвии приглашает родственников лиц, пропавших в последнее время без вести за границей, связаться с ближайшим отделением полиции.

Проблема заключается в том, что иной раз подзаработать на незаконном сотрудничестве с мигрантами готовы даже лица, сотрудничающие с госструктурами. Так, в августе 2021 года в Латвии начали уголовный процесс против переводчика Государственной погранохраны, которого уличили в пособничестве беженцам. Он неоднократно оказывал услуги в уголовных процессах, в рамках которых расследовались преступления, связанные с нелегальной миграцией. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, он, осуществляя свои переводческие функции, был «вовлечен в преступную деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая обеспечивала гражданам Ирака возможность нелегального пересечения латвийско-белорусской границы».

Западный завоз Фото: ТАСС/EPA/VALDA KALNINA

«Известия» пообщались с журналистом из латвийского Резекне Вадимом Суздальцевым (имя и фамилия по его просьбе изменены). Он рассказал, что для жителей приграничных районов перевозка мигрантов оказалась дополнением к другому распространенному нелегальному бизнесу — контрабанде табачных изделий. «Нормальную работу найти здесь трудно — что во многом и обусловило расцвет контрабанды. Причем действуют в этой сфере как лихачи-одиночки, так и целые структуры, тщательно выстроившие себе «крышу» в структурах МВД. Конечно, специфика тайной перевозки ящиков с куревом без акцизных марок отличается от специфики перевозки живых людей. Но те, кто набил руку на контрабанде сигарет, вполне могут переключиться и на контрабанду людей. Что и происходит на практике», — поведал Суздальцев.

Политолог Максим Рева сказал «Известиям», что в данном случае страсть к наживе оказалась выше ксенофобских настроений. «Вообще-то страны Балтии, да и Польша славятся своей ксенофобией, неприязнью ко всяким «понаехавшим». Правда, на украинцах этот стереотип пока дал сбой, но украинцев велели любить чисто по политическим соображениям. А вот на всяких несчастных иракцах и афганцах уже можно «оторваться» вволю — отказывать им в праве на убежище, избивать их дубинками, пытать электрошоком, месяцами мариновать в приграничных лесах, бросать в лагеря с крайне суровыми условиями содержания. С другой стороны, как выяснилось, на пришельцах можно и подзаработать — и тут уж традиционная прибалтийская ксенофобия дала сбой. Неудивительно, что сейчас больше всего задержанных водителей из Латвии — ведь именно Латвия является самой бедной из стран Балтии», — отмечает Рева.