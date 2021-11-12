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Двоих украинцев задержали при перевозке беженцев из Ирака в Литве

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Служба охраны госграницы Литвы задержала двоих граждан Украины при перевозке трех беженцев из Ирака. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что группа лиц передвигалась на легковом автомобиле Peugeot 308 с польскими номерами, который был взят в аренду в службе проката.

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«Ночью 12 ноября офицеры пограничной заставы в Кальварии (город на юго-востоке Литвы у границы с Польшей — Ред.) при патрулировании местности вблизи деревни Клинавас заметили Peugeot 308, который резко затормозил. Это привлекло внимание правоохранителей, так как в ночное время в данной местности нет оживленного движения транспорта», — сказано в сообщении.

Трое граждан Ирака в возрасте от 23 до 34 лет при проведении досмотра предъявили паспорта без шенгенской визы. По этой причине въезд данных лиц на территорию страны незаконен, указали в ведомстве.

Все пятеро были задержаны. 28-ми и 32-летний украинцы подозреваются в попытке нелегального перевоза людей через границу Литвы, за это предусмотрена ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет. Ведется расследование.

Ранее в этот день группа мигрантов прорвалась через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги». Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки.

10 ноября польские пограничники задержали трех гражданин Швеции, Литвы и России за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии.

За день до этого сейм Литвы объявил чрезвычайное положение на границе с Белоруссией, а 8 ноября страна начала передислокацию сил по охране границы в связи с движением мигрантов.

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