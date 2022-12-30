Бывшего кикбоксера Эндрю Тейта обвиняют в торговле людьми

В Румынии задержали известного блогера Эндрю Тейта и его брата Тристана. Мужчин обвиняют в торговле людьми и похищении девушек, передает телеканал «Известия». Бывшего кикбоксера также подозревают в изнасиловании и отмывании денег. Полиция вышла на блогеров благодаря коробке пиццы. Упаковка попала в кадр на одном из видео Эндрю Тейта. По номеру заказа правоохранители выяснили адрес, где были братья. Следователи уже возбудили уголовное дело. Тристан и Эндрю Тейт переехали в Румынию несколько лет назад. Ранее мужчины проживали в Великобритании. В соцсетях за жизнью знаменитости следят более 3 млн человек.

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