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Очередь из автомобилей образовалась на выезд из России в Грузию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Джано Геловани
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На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс образовалась большая очередь транспорта на выезд из России в Грузию, сообщил 30 декабря первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

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Он пояснил, что это связано с увеличившимся потоком грузовиков перед праздниками.

«Идет торговля, через Верхний Ларс везут все виды товаров. Только за истекшие дни декабря через этот пункт пропуска убыло 257 тысяч тонн товаров. Это больше на 65%, чем за декабрь прошлого года», — цитирует Давыдова «РИА Новости».

По его словам, за сутки на выезд проходит 600 и более грузовиков.

Также он напомнил, что на погранпереходе еще не завершен этап реконструкции, хотя введены дополнительные полосы на въезд и на выезд для легкового транспорта.

«Вместе с пограничниками мы делаем все, чтобы максимально быстро и с соблюдением всех мер безопасности машины переходили границу. Если, как мы прогнозируем, поток грузовых машин в праздничные дни снизится, то и легковые будут побыстрее проходить границу», — добавил первый замглавы ФТС.

Ранее, в октябре, министр экономики Армении Ваган Керобян рассказал, что на «Верхнем Ларсе» с открытием новых полос пропускная способность вырастет, но сейчас есть проблемы, зимой движение там затруднено. Также имеется проблема с безопасностью, в связи со взрывом на Крымском мосту ужесточен режим пропуска.

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