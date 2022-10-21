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На КПП «Верхний Ларс» ужесточили проверки после теракта на Крымском мосту

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе ужесточены проверки после теракта на Крымском мосту. Об этом 21 октября заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.

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Через «Верхний Ларс» пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией.

«На «Верхнем Ласе» с открытием новых полос пропускная способность вырастет, но сейчас есть две проблемы — погодные условия, вы знаете, что зимой движение там затруднено, и проблема с безопасностью. В связи со взрывом на Крымском мосту ужесточен режим пропуска на «Верхнем Ларсе», — сказал он после встречи с армянскими предпринимателями, в которой участвовал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Глава Минэкономики Армении отметил, что обсудил этот вопрос с российским министром. «Чтобы мы смогли по возможности быстро восстановить более свободный пропуск для провоза грузов по обоим направлениям», — заявил Керобян, пояснив, что возникли большие очереди.

В связи с этим он счел важным запуск альтернативного паромного сообщения между грузинским Поти и российским портом Кавказ.

«Кроме того, сегодня была обсуждена важность воздушных грузоперевозок», — добавил армянский министр.

8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика. В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. По данным российской спецслужбы, взрывное устройство было провезено в том числе через «Верхний Ларс».

В недавнем прошлом внимание к «Верхнему Ларсу» также было привлечено в связи с ростом числа россиян, желающих пересечь там границу на фоне частичной мобилизации в РФ.

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