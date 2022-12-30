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Украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по Алчевску

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Алчевску Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает СЦКК ЛНР.

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По Алчевску боевики открыли огонь в 01:15.

Также националисты обстреляли Стаханов в 01:08, выпустив три ракеты. В 01:16 четыре снаряда ВФУ запустили по Брянке, отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Ранее, 25 декабря, украинские националисты нанесли удары по четырем населенным пунктам ЛНР. В результате в Кременной погибли два человека, еще один получил ранения.

24 декабря уточнялось, что удар по селу Половинкино в Старобельском районе в ЛНР был нанесен в 5:05. Украинские боевики выпустили три ракеты.

18 декабря украинские националисты выпустили четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Алчевск в ЛНР. О пострадавших не сообщалось.

Двумя днями ранее, 16 декабря, в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили об одиннадцати погибших при обстреле Лантратовки со стороны ВСУ, еще 17 человек были ранены. Кроме того, отмечалось, что в результате действий украинских военных была разрушена Лантратовская средняя школа, а также повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР по причине обстрелов украинских войск.

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