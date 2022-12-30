Украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по Алчевску
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Алчевску Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает СЦКК ЛНР.
По Алчевску боевики открыли огонь в 01:15.
Также националисты обстреляли Стаханов в 01:08, выпустив три ракеты. В 01:16 четыре снаряда ВФУ запустили по Брянке, отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Ранее, 25 декабря, украинские националисты нанесли удары по четырем населенным пунктам ЛНР. В результате в Кременной погибли два человека, еще один получил ранения.
24 декабря уточнялось, что удар по селу Половинкино в Старобельском районе в ЛНР был нанесен в 5:05. Украинские боевики выпустили три ракеты.
18 декабря украинские националисты выпустили четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Алчевск в ЛНР. О пострадавших не сообщалось.
Двумя днями ранее, 16 декабря, в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили об одиннадцати погибших при обстреле Лантратовки со стороны ВСУ, еще 17 человек были ранены. Кроме того, отмечалось, что в результате действий украинских военных была разрушена Лантратовская средняя школа, а также повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР по причине обстрелов украинских войск.
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