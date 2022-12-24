ВСУ обстреляли село в ЛНР ракетами из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Половинкино в Старобельском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«05:05 по н.п. Половинкино (Старобельский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты).

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что подобные атаки со стороны ВС Украины по населенным пунктам региона фиксируются ежедневно. Для ударов по ЛНР противник использует в основном РСЗО HIMARS и артиллерийские орудия калибром 155 мм.

Ранее, 17 декабря, появилась информация об обстреле города Счастье в ЛНР со стороны украинских боевиков. ВСУ выпустили три ракеты HIMARS в указанном направлении. Как уточнили впоследствии в СЦКК, в этот день погибли три мирных жителя, еще пять человек пострадали.

Днем ранее стало известно о гибели 11 и ранении 17 мирных граждан в селе Лантратовка в ЛНР после прилета трех ракет из РСЗО HIMARS. Также была разрушена Лантратовская средняя школа, повреждены шесть жилых домов и отделение почтовой связи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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