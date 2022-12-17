Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» провел успешное испытание двигателей корабля «Союз МС-22» на МКС
Мир
МИД РФ заявил об отсутствии планов возобновить прямое авиасообщение с Кипром
Армия
Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО
Мир
Два школьника были убиты в результате стрельбы в американской школе
Мир
МИД РФ рассказал о сложной энергетической обстановке в ЕС
Мир
Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Минске
Интернет
Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой нацбезопасности США
Мир
Музей ГДР временно закрылся после разрушения аквариума
Мир
Китай установил исторический рекорд по добыче угля
Мир
В США признали Россию слишком значимой страной для изоляции
Армия
Полк комплекса «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении РВСН
Общество
ВСУ выпустили по городу Счастье в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS
Сюжет:

ВСУ выпустили по городу Счастье в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS

СЦКК: ВСУ выпустили по городу Счастье в ЛНР три ракеты РСЗО HIMARS, о пострадавших информации нет
0
Фото: Commons.wikimedia.org/Cpl Lauren Whitney
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины выпустили по городу Счастье в Луганской Народной Республике (ЛНР) три ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, информирует 17 декабря представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:00 (совпадает с мск) по населенному пункту Счастье с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — отмечается в заявлении ведомства в Telegram-канале.

О пострадавших и разрушениях информации нет.

Днем ранее сообщалось о гибели 11 человек и ранении 17 мирных граждан в селе Лантратовка в ЛНР после того, как ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS. Разрушена Лантратовская средняя школа, повреждены шесть жилых домов и отделение почтовой связи.

Накануне украинские боевики обстреляли Стаханов. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о повреждении более 20 жилых домов в результате обстрела украинскими войсками. Город находится примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения, обстрел велся из РСЗО HIMARS.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР по причине обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022