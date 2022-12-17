ВСУ выпустили по городу Счастье в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины выпустили по городу Счастье в Луганской Народной Республике (ЛНР) три ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, информирует 17 декабря представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:00 (совпадает с мск) по населенному пункту Счастье с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — отмечается в заявлении ведомства в Telegram-канале.

О пострадавших и разрушениях информации нет.

Днем ранее сообщалось о гибели 11 человек и ранении 17 мирных граждан в селе Лантратовка в ЛНР после того, как ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS. Разрушена Лантратовская средняя школа, повреждены шесть жилых домов и отделение почтовой связи.

Накануне украинские боевики обстреляли Стаханов. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о повреждении более 20 жилых домов в результате обстрела украинскими войсками. Город находится примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения, обстрел велся из РСЗО HIMARS.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР по причине обстрелов украинских войск.

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