Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по четырем населенным пунктам Луганской Народной Республики (ЛНР). В Кременной погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Отмечается, что атака со стороны украинских войск по территории ЛНР произошла накануне, 24 декабря.

«Зафиксировано четыре обстрела по н.п. Половинкино, Белокуракино, Кременная и Рубежное с применением американской РСЗО M142 HIMARS (пять ракет) и артиллерийского орудия 155 мм (три снаряда). В н.п. Кременная погибли два мирных жителя и один человек получил ранения», — говорится в сообщении.

В Половинкино разрушен элеватор, добавили в представительстве.

Ранее, 24 декабря, уточнялось, что удар по селу Половинкино в Старобельском районе в ЛНР был нанесен в 5:05. Украинские войска выпустили три ракеты.

18 декабря украинские боевики выпустили четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Алчевск в ЛНР. О пострадавших не сообщалось.

Двумя днями ранее, 16 декабря, в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили об одиннадцати погибших при обстреле Лантратовки со стороны ВСУ, еще 17 человек были ранены. Кроме того, отмечалось, что в результате действий украинских военных была разрушена Лантратовская средняя школа, а также повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР по причине обстрелов украинских войск.

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