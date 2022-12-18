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Представители республик Донбасса в СЦКК раскритиковали недостатки HIMARS

ВСУ обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/U.S. Army
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Украинские боевики выпустили четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Алчевск Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.24 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — сказано в сообщении в Telegram-канале представительства.

Информация о пострадавших и о повреждениях уточняется.

Накануне луганское представительство СЦЦК сообщило, что ВСУ выпустили по городу Счастье в ЛНР три ракеты из HIMARS. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Днем ранее сообщалось о гибели 11 человек и ранении 17 мирных граждан в селе Лантратовка в ЛНР после того, как ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS. Разрушена Лантратовская средняя школа, повреждены шесть жилых домов и отделение почтовой связи.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР по причине обстрелов украинских войск.

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