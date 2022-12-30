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Министр обороны Турции рассказал о встрече с сирийским коллегой в Москве

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Фото: Global Look Press/XinHua/Mustafa Kaya
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Турция не допустит ничего «в ущерб своим сирийским братьям». Об этом заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар в четверг, 29 декабря.

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В Москве прошли трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Турции и Сирии. В российском Минобороны отметили, что были обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирийской Арабской Республики.

«До сих пор мы вносили свой вклад в обеспечение и поддержание мира, спокойствия и стабильности в нашем регионе. Мы будем продолжать это делать. Хочу подчеркнуть, что не может быть и речи о том, чтобы мы делали что-либо в ущерб нашим сирийским братьям, живущим в Турции и Сирии. Мы никогда не допускали и не будем допускать поведения, которое могло бы поставить их в затруднительное положение», — передает слова Акара пресс-служба ведомства.

Как сообщается, встреча прошла в конструктивной атмосфере, стороны достигли договоренности о продолжении встреч в трехстороннем формате в целях обеспечения и поддержания стабильности в Сирии и регионе в целом.

Это были первые официальные переговоры за 11 лет между Турцией и Сирией, указала газета Hürriyet.

15 декабря Эрдоган предложил провести трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом. По его словам, президент РФ Владимир Путин отреагировал на это положительно.

2 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальная возможность для проведения переговоров сирийского лидера и Эрдогана при посредничестве России есть, и Москва этому готова поспособствовать.

В ноябре спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил о готовности Москвы предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции. Он подчеркнул, что диалог лидеров двух стран имеет исключительно важное значение для урегулирования ситуации в Сирии.

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