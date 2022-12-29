Дочь Пеле разместила в соцсети прощальное фото семьи с отцом

Дочь бразильского футболиста Пеле Келли Кристина Насименту разместила в соцсети прощальное фото с отцом из клиники Альберта Эйнштейна. Легенда футбола умер 29 декабря в возрасте 82 лет.

Келли Кристина выложила в соцсеть фото сомкнутых рук родных и близких Пеле, которые собрались вокруг него в последние минуты.

«Всё, что мы имеем — благодаря тебе. Люблю тебя бесконечно. Покойся с миром», — подписала она фото, собравшее за час более 84 тыс. лайков и более 5 тыс. комментариев со словами скорби, сожаления и поддержки.

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле несколько лет боролся с онкологией. В сентябре 2021 года ему удалили опухоль, после чего врачи давали благоприятный прогноз.

Но в конце ноября 2022 года футболиста внепланово госпитализировали с генерализованным отеком тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность. Проведенная в последние месяцы химиотерапия не принесла результатов.

21 декабря стало известно об ухудшении состояния здоровья Пеле — наблюдалась отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему потребовался интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции. Спустя несколько дней, 26 декабря, на фоне ухудшения состояния Пеле начал прощаться с семьей и друзьями.

Международная федерация футбола признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.