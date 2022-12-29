Машков рассказал работе с композитором Артемьевым

Композитор Эдуард Артемьев был великим талантом, создающим музыку вне времени. Об этом 29 декабря рассказал «Известиям» народный артист России, актер и режиссер Владимир Машков.

Ранее в четверг стало известно о смерти 85-летнего композитора.

«Мне довелось работать с Эдуардом Николаевичем, он был живой легендой, увлеченным и, безусловно, невероятно талантливым человеком», — поделился он воспоминаниями о работе с композитором.

Машков отметил, что музыка Артемьева не была составляющей фильма или спектакля. По словам актера, она сама становилась центром притяжения эмоций и чувств зрителя.

Также в четверг народная артистка России Лариса Долина рассказала «Известиям», что музыка Артемьева занимает в ее жизни, душе и творчестве особое место. Она также призналась, что во время записи песни «Запретная любовь» его авторства у нее «слезы градом лились».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гениальной музыку Артемьева. Представитель МИДа напомнила, что еще пару недель назад в Кремле прошел концерт, посвященный его творчеству.

Информацию о смерти композитора после тяжелой болезни «Известиям» подтвердил сын музыканта Артемий. Дата и место прощания с ним будут объявлены позднее.

О госпитализации Артемьева стало известно 9 декабря. У пациента было обнаружено 30% поражения легких. Ситуация также осложнялась хроническими заболеваниями сердца.

Екатерина Артемьева, внучка умершего композитора, в беседе с «Известиями» призналась, что испытывает трепет перед творчеством дедушки и считает его настоящим профессионалом.