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Долина рассказала об интригующих обстоятельствах знакомства с Артемьевым

Лариса Долина: с композитором Эдуардом Артемьевым мы познакомились при волнующих и интригующих обстоятельствах
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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Народная артистка России Лариса Долина 29 декабря рассказала «Известиям», что познакомилась с композитором Эдуардом Артемьевым при волнующих и интригующих обстоятельствах.

Музыка без границ: умер композитор Эдуард Артемьев
Автор саундтреков к фильмам Михалкова и Тарковского скончался на 86-м году жизни

Ранее в этот день стало известно о смерти 85-летнего композитора.

«Никита Сергеевич Михалков предложил мне спеть саундтрек в кинофильму «Сибирский цирюльник». Всё, что снимал Никита Михалков, вся музыка к его картинам — грандиозна. И эта музыка принадлежит Эдуарду Николаевичу Артемьеву. Когда я услышала песню «Запретная любовь», наверное, неделю пребывала в состоянии шока, потому что для артистки иметь в репертуаре такое произведение и получить приглашение спеть ее — это одна из самых главных точек в карьере», — подчеркнула она.

Долина заявила, что музыка Артемьева занимает в ее жизни, душе и творчестве особое место. Она также призналась, что во время записи этой песни у нее «слезы градом лились».

«Мне нужно было, какое то время просто посидеть, успокоиться, чтобы песню дописать до конца. Больше Эдуард Николаевич мне ничего не предлагал. Но «Запретная любовь» изменила мою жизнь, я совершенно по-другому вообще стала смотреть на репертуары. И это один из самых счастливых моментов, что я соприкоснулась с творчеством великого композитора. Я бесконечно счастлива», — добавила артистка.

Ранее в этот день заслуженный артист России Дима Билан заявил, что невероятно дорожит встречей с Артемьевым. Музыкант подчеркнул, что всегда замечал добро, исходящее от композитора.

О смерти Артемьева 29 декабря сообщил его сын. 85-летний композитор скончался после тяжелой болезни. Ранее в декабре его госпитализировали с 30% поражения легких.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам Михалкова, Кончаловского и Тарковского. Так, он создал саундтреки для фильмов «Солярис», «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

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