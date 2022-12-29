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Карен Шахназаров назвал смерть Артемьева огромной утратой

Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть композитора Артемьева огромной утратой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть композитора Эдуарда Артемьева огромной утратой.

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«Шокирующая новость для меня. Про Эдуарда… для меня он Леша, в крещении он был Леша, мы всегда его звали Артемьев. Хорошее про него можно говорить бесконечно, потому что это был во всех смыслах изумительный, удивительный и невероятно талантливый человек, невероятно доброжелательный», — поделился режиссер в беседе с телеканалом «360» в четверг, 29 декабря.

Шахназаров добавил, что смерть Артемьева стала огромной потерей для российской культуры. Режиссер отметил, что его музыка будет очень долго жить в фильмах, к которым он ее писал.

Шахназаров выразил соболезнования семье и поклонникам Артемьева, назвав его уход «огромной потерей для нашего киноискусства».

Ранее в этот день свои соболезнования в правительственной телеграмме выразила министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, Эдуард Артемьев внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства, а в его композициях гармонично переплетались классика и современность, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Екатерина Артемьева, внучка композитора, в беседе с «Известиями» призналась, что испытывает трепет перед творчеством дедушки и считает его настоящим профессионалом.

Она рассказала, что Артемьев всегда учил ее необходимости много работать и самой преодолевать трудности.

Эдуарда Артемьева не стало ранее 29 декабря. Композитор умер в возрасте 85 лет. В начале декабря он был госпитализирован в одну из больниц Москвы с COVID-19. Он попал в реанимацию из-за осложнений, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Еще накануне, 28 декабря, сын композитора Артемий Артемьев рассказывал, что его отец находится в состоянии средней тяжести.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам Михалкова, Кончаловского и Тарковского.

Артемьев работал над произведениями к десяткам театральных постановок, а также написал музыку почти к 200 фильмам и сериалам, отмечает RT.

Его композиции звучат в картинах «Чисто английское убийство», «Утомленные солнцем», «Сталкер», «Легенда № 17», «Курьер» и многих других.

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