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Профессор из США заявил о недооценивании Вашингтоном угрозы провала Украины

Американский профессор Уолт: США недооценили вероятность провала на Украине в 2023 году
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Вашингтон недооценивает угрозу провала украинского конфликта в 2023 году. Об этом 28 декабря заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy.

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По его словам, в следующем году Украина столкнется только с новыми разрушениями. При этом также возможно проведение переговоров, однако, вероятнее всего, они будут безрезультатными, считает Уолт.

«Поддерживая Киев и надеясь на наилучший исход, мы недооцениваем вероятность того, что через год [президент России] Владимир Путин будет у власти, у российских военных всё будет хорошо, а силы украинских войск окажутся на исходе», — сообщил эксперт, добавив, что стороны ждет «затяжной и болезненный тупик», так как ни одна из них не желает идти на компромиссы.

29 декабря бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политика властей США в отношении Украины является «чистым злом». Он подчеркнул, что действия Белого дома в данный момент только вредят Киеву.

Он добавил, что власти США не собираются заканчивать конфликт, а продолжают реализовывать стратегию «борьбы до последнего украинца», чтобы навредить России.

27 декабря обозреватель Фрэнсис Семпа в статье для American Spectator заявил, что власти США начали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией.

По словам Семпа, заявления американских политиков о необходимости наращивания военного арсенала Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это безответственная риторика, которая может привести к опасным последствиям.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил 27 декабря, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» для уничтожения России. По словам министра, ради достижения этой цели оппоненты готовы на многое. Лавров отметил, что Штаты стремятся извлечь максимальную выгоду из конфликта в экономическом и военно-стратегическом плане.

Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование в мире.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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