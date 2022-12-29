Тюнинг-ателье DAMD покажет Suzuki Jimny в стиле немецкого G-Class

Японское тюнинг-ателье DAMD в середине января 2023 года на автосалоне в Токио представит три разных стайлинг-комплекта для Suzuki Jimny, которые позволят стилизовать внедорожник под Mercedes-Benz G-Class. Об этом 29 декабря сообщил портал Drom.

Комплекты позволят превратить рамный японский внедорожник Suzuki Jimny в современные немецкие Mercedes-Benz G-Class, G-Class AMG или классический G-Class образца 1979 года.

Комплекты, превращающие Jimny в подобие немецкого вездехода 40-летней давности, называются Little G и Little G Advanced соответственно. Они включают оригинальные бамперы, расширители колесных арок, решетку радиатора, обрамления и защитные решетки для фар, выведенные на капот указатели поворотов, стильные колесные диски, массивные боковые зеркала, прямоугольные противотуманные фары, пластиковые молдинги на боковины, а также выполненную без лючка горловину бензобака.

Решетка радиатора состоит из большого количества горизонтальных прорезей, боковые зеркала смонтированы на согнутом из стального прута кронштейне, колесные диски с расходящимися лучами ребрами жесткости напоминают диски Mercedes 70-х годов прошлого века.

20 декабря в Индии на дорогах общего пользования был замечен прототип пятидверного Suzuki Jimny. Новая версия Jimny на 300 мм будет длиннее, чем стандартная трехдверная машина. Известно, что у нового Jimny будут неразрезные мосты и подключаемый полный привод с понижающей передачей. Удлиненный Jimny официально представят в январе 2023 года на международном автосалоне Auto Expo 2023 в Нью-Дели. Вначале машину будут производить для Индии, а потом и для других стран.