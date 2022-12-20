Пятидверный Suzuki Jimny показали без маскировки
Прототип пятидверного Suzuki Jimny сфотографирован на дорогах общего пользования в Индии, сообщил 20 декабря портал Drom.
По предварительной информации, новая версия Jimny на 300 мм длиннее, чем стандартная трехдверная версия. Длина машины составляет примерно 3950 мм, а колесная база — 2550 мм.
У машины оригинальные цельноштампованные панели крыши, порогов и задних крыльев. Кроме того, собственными являются все боковые двери — не только задние, но и передние.
Удлиненный Jimny официально представят в январе 2023 года на международном автосалоне Auto Expo 2023 в Нью-Дели. Вначале машину будут производить для Индии, а потом и для других стран. Новинка будет комплектоваться полуторалитровым бензиновым мотором K15B мощностью 102 л.с. Двигатель будет работать с пятиступенчатой механической коробкой или четырехдиапазонным «автоматом».
Известно, что у нового Jimny будут неразрезные мосты и подключаемый полный привод с понижающей передачей.
5 декабря в рамках параллельного импорта российские дилеры начали принимать заказы на кроссовер Suzuki Ignis. Цены на автомобиль начинаются от 700 тыс. рублей. На выбор продавцы могут привезти переднеприводную машину либо полноприводную, за такие просят от 989 тыс. рублей. Под капотом небольшого кроссовера установлен безальтернативный атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,2 л и мощностью 91 л.с., который сочетается с вариатором и гибридной установкой.