Реклама
Прямой эфир
Общество
Социальные выплаты московским льготникам проиндексируют на 10% в 2023 году
Общество
Суд приговорил члена банды «Северские» Воронина к 14 годам колонии строгого режима
Мир
В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу
Происшествия
Система ПВО в Брянской области уничтожила беспилотники
Армия
В Кремле назвали оперативной реакцию на проблемы в ходе частичной мобилизации
Общество
Метеоролог предсказал рекордно теплое 1 января в Москве и Петербурге
Общество
В России не останется семей с доходом ниже прожиточного минимума
Экономика
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Мир
Захарова назвала Мюнхенскую конференцию антироссийским балаганом
Мир
WSJ сообщила о сокращении в декабре экспорта сырой нефти из РФ
Армия
ВСУ потеряли больше 80 человек при продвижении войск РФ на донецком направлении
Общество
Обыски прошли в регионах РФ в рамках дела в отношении экс-депутата Пономарева

Правительство РФ одобрило взаимное признание виз с Белоруссией

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России одобрило соглашение о взаимном признании виз для въезда и пребывания иностранцев на территории РФ и Белоруссии. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Союзный уговор: как еще Россия и Белоруссия могут интегрироваться
И о чем министр иностранных дел РФ рассказал студентам университета в Минске

«Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников договора о создании союзного государства, подписанное в городе Минск 19 июня 2020 года», — говорится в документе.

Это значит, что граждане третьих стран, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой — посещать Белоруссию.

Законопроект будет внесен в Госдуму на ратификацию.

19 декабря в Минске состоялись российско-белорусские переговоры на высшем уровне и в расширенном составе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что они прошли очень результативно. Он обсудил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко основные вопросы двусторонних отношений в области безопасности, обороны и экономики.

Лукашенко в свою очередь выразил уверенность, что люди оценят решения, которые были приняты в ходе переговоров с Путиным.

На встрече Лукашенко заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу, в том числе с Европой. Он отметил, что Белоруссия и Россия, несмотря на «некоторые шероховатости», находят ответы на все угрозы.

Путин во время переговоров назвал экономику приоритетом в развитии отношений РФ и Белоруссии. Кроме того, глава государства заявил, что все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия — не только добрый сосед, но и союзник России.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.

7 декабря государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Москва и Минск показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022