Правительство РФ одобрило взаимное признание виз с Белоруссией

Правительство России одобрило соглашение о взаимном признании виз для въезда и пребывания иностранцев на территории РФ и Белоруссии. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников договора о создании союзного государства, подписанное в городе Минск 19 июня 2020 года», — говорится в документе.

Это значит, что граждане третьих стран, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой — посещать Белоруссию.

Законопроект будет внесен в Госдуму на ратификацию.

19 декабря в Минске состоялись российско-белорусские переговоры на высшем уровне и в расширенном составе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что они прошли очень результативно. Он обсудил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко основные вопросы двусторонних отношений в области безопасности, обороны и экономики.

Лукашенко в свою очередь выразил уверенность, что люди оценят решения, которые были приняты в ходе переговоров с Путиным.

На встрече Лукашенко заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу, в том числе с Европой. Он отметил, что Белоруссия и Россия, несмотря на «некоторые шероховатости», находят ответы на все угрозы.

Путин во время переговоров назвал экономику приоритетом в развитии отношений РФ и Белоруссии. Кроме того, глава государства заявил, что все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия — не только добрый сосед, но и союзник России.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.

7 декабря государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Москва и Минск показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).