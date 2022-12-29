Метеоролог предсказал рекордно теплое 1 января в Москве и Петербурге

Первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом 29 декабря заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что рекорд температуры воздуха в столице 1 января был зафиксирован в 1973 году, он составлял плюс 4,2 градуса.

«В 2023 году показатели температуры приблизятся или даже превзойдут этот рекорд, так как прогнозируется +3–5 градусов в столице, а по области — даже до +6 градусов», — цитирует его ТАСС.

По словам Вильфанда, в Санкт-Петербурге тоже будет тепло, прогнозируется около 4 градусов и выше.

«Там рекордное значение было зафиксировано в 2017 году — +4,5 градуса. Вероятность того, что температура 1 января 2023 года приблизится или превзойдет этот рекорд, очень большая», — подчеркнул метеоролог.

Столь высокую температуру в двух крупнейших городах России эксперт объяснил циркуляцией очень теплых воздушных масс, которые будут приходить с южных акваторий Атлантического океана и даже северных регионов Африки.

Накануне Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь в Москве будет много снега, можно будет лепить снежную бабу, кататься на лыжах, подобрав специальную мазь. Можно гулять, и никто не замерзнет, добавил он.