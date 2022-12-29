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Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правительство России продлило действие льготной и расширило условия семейной ипотеки. Согласно решению кабинета министров от 29 декабря, льготная ипотека будет доступна до 1 июля 2024 года по ставке до 8%. Ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне 6%.

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Заем по семейной ипотеке по-прежнему можно получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка.

Семейную ипотеку смогут взять семьи с двумя детьми до 18 лет. Раньше участвовать в программе могли только те семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года.

«Максимальный размер кредита по льготным ипотечным программам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей и 6 млн рублей для остальных регионов», — отмечено в Telegram-канале правительства.

Максимальный размер займа по двум ипотекам составляет 30 млн и 15 млн рублей соответственно. Из них 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством.

28 декабря в Центробанке уточнили «Известиям», что возможность оформления льготной ипотеки могут сделать единоразовой. Такая мера позволит снизить риск «перегрева» на рынке недвижимости. Кредиты на жилье с господдержкой могут ждать некоторые ограничения. Также некоторые ограничения могут коснуться возможности брать кредиты на жилье с государственной поддержкой.

Тогда же вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что программа льготной ипотеки может быть скорректирована в 2023 году. Он отметил, что правительство договорилось сохранить ипотеку под 8%, потому что инфляция — выше. Однако даже если данный показатель будет скорректирован, у тех, кто взял кредит на текущих условиях, ставка останется неизменной на весь срок.

16 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству обновить программы льготной ипотеки, чтобы с нового года льготные ипотечные программы в стране могли начать действовать на новых условиях. Премьер-министр напомнил, что президент России Владимир Путин озвучил новые параметры льготной ипотеки.

За день до этого Путин сообщил, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%. В свою очередь, семейная ипотека под 6% станет доступна семьям с двумя детьми младше 18 лет. Также отмечалось, что в новых регионах России — Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях — будет предоставляться ставка по ипотеке 2% под строительство нового жилья.

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