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ЦБ предложил запретить выдавать льготную ипотеку более одного раза

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Как сообщили «Известиям», возможность оформления льготной ипотеки могут сделать единоразовой. В Центробанке уточнили, что мера позволит снизить риск «перегрева» на рынке недвижимости. Кредиты на жилье с господдержкой могут ждать некоторые ограничения, сообщает телеканал «Известия». Также некоторые ограничения могут коснуться возможности брать кредиты на жилье с государственной поддержкой. Российский Центробанк уже направил предложение в правительство.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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