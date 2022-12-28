ЦБ предложил запретить выдавать льготную ипотеку более одного раза

Как сообщили «Известиям», возможность оформления льготной ипотеки могут сделать единоразовой. В Центробанке уточнили, что мера позволит снизить риск «перегрева» на рынке недвижимости. Кредиты на жилье с господдержкой могут ждать некоторые ограничения, сообщает телеканал «Известия». Также некоторые ограничения могут коснуться возможности брать кредиты на жилье с государственной поддержкой. Российский Центробанк уже направил предложение в правительство.

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