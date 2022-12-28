Хуснуллин заявил о возможности корректировки программы льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки может быть скорректирована в 2023 году. Об этом в среду, 28 декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы договорились, что для всех мы сохраним ипотеку под 8%, потому что инфляция выше. Посмотрим, как будет идти в следующем году, если что — будем корректировать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Хуснуллин подчеркнул, что у тех, кто взял кредит на текущих условиях, они так и останутся неизменными на весь срок.

16 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству обновить программы льготной ипотеки, чтобы с нового года льготные ипотечные программы в стране могли начать действовать на новых условиях. Премьер-министр напомнил, что президент России Владимир Путин озвучил новые параметры льготной ипотеки.

За день до этого Путин сообщил, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%. В свою очередь, семейная ипотека под 6% станет доступна семьям с двумя детьми младше 18 лет. Также отмечалось, что в новых регионах России — Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях — будет предоставляться ставка по ипотеке 2% под строительство нового жилья.

29 ноября аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что доля спроса на льготную ипотеку с господдержкой в ноябре достигла рекордных 48,5%.