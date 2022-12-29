Реклама
Прямой эфир
Мир
США введут обязательное тестирование на коронавирус для прибывших из Китая
Мир
В Сирии назвали позитивной трехстороннюю встречу глав МО в Москве
Мир
Вучич поблагодарил Россию за помощь в период обострения ситуации с Косово
Мир
Лавров не стал связывать слова Меркель о Минских соглашениях с новой волной русофобии
Общество
На МЦД-2 запустили новогодний поезд «Иволга»
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепре
Спорт
«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Происшествия
В Подмосковье загорелся мебельный склад
Мир
Вучич призвал сербов в Косово убрать баррикады и прекратить протесты
Мир
В Deutschlandfunk удивились стойкости России перед санкциями Запада
Мир
Зеленский назвал целью Украины возвращение территорий
Политика
Правительство РФ продлило на год сертификаты летной годности зарубежных самолетов

Интервью Анатолия Аксакова

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022