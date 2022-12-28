ВСУ подорвали пешеходный мост в Пологах Запорожской области

Украинские боевики подорвали днем 28 декабря пешеходный мост в городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Теперь к многочисленным проблемам жителей многострадальных Полог, девять месяцев находящихся под постоянными обстрелами боевиков ВСУ, добавилась еще одна — переход через реку Конку», — написал он в своем Telegram-канале.

О пострадавших сведений не поступало.

12 декабря Рогов рассказал, что украинские диверсанты повредили мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя. У опоры моста была заложена взрывчатка.

Несколькими днями ранее в администрации Запорожской области рассказали, что в регионе завершено строительство объездной дороги Мелитополь – Константиновка в обход поврежденного украинскими боевиками моста.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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