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Власти Мелитополя заподозрили украинских диверсантов в подрыве моста

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Украинские диверсанты повредили мост в селе Константиновка, в восточном пригороде Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в понедельник, 12 декабря.

Местности значение: в ЛНР уничтожены три украинские диверсионные группы
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По его словам, у опоры моста была заложена взрывчатка.

«Основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов: продуктов, лекарств и стройматериалов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», — написал Рогов.

Как сообщила администрация Мелитополя в Telegram-канале, инцидент произошел около 22:00. Опоры моста повреждены. Мост не разрушен, но движение через него приостановлено. На месте работают оперативные группы.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 11 декабря показал последствия обстрела Мелитополя со стороны украинских боевиков, ударивших накануне по городу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Местные жители отметили, что обстрел начался поздно вечером, примерно в 23:00.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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