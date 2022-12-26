Под Мелитополем достроили дорогу в обход поврежденного диверсантами моста
В Запорожской области завершено строительство объездной дороги Мелитополь – Константиновка в обход поврежденного украинскими диверсантами моста. Об этом 26 декабря заявили в администрации региона.
«Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры сообщает, что завершено строительство объездной дороги между Мелитополем и селом Константиновка в обход поврежденного моста», — сообщила администрация в своем Telegram-канале.
Отмечается, что всего к работам были привлечены 30 рабочих и 21 единица строительной техники.
Ранее, 12 декабря, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о том, что украинские диверсанты повредили мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя. По его словам, у опоры моста была заложена взрывчатка.
На следующий день в распоряжении «Известий» оказались кадры поврежденного объекта.
Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин указал, что сухопутный коридор в Крым не пострадал, даже несмотря на попытку подрыва моста.
Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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