Под Мелитополем достроили дорогу в обход поврежденного диверсантами моста

В Запорожской области завершено строительство объездной дороги Мелитополь – Константиновка в обход поврежденного украинскими диверсантами моста. Об этом 26 декабря заявили в администрации региона.

«Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры сообщает, что завершено строительство объездной дороги между Мелитополем и селом Константиновка в обход поврежденного моста», — сообщила администрация в своем Telegram-канале.

Отмечается, что всего к работам были привлечены 30 рабочих и 21 единица строительной техники.

Ранее, 12 декабря, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о том, что украинские диверсанты повредили мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя. По его словам, у опоры моста была заложена взрывчатка.

На следующий день в распоряжении «Известий» оказались кадры поврежденного объекта.

Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин указал, что сухопутный коридор в Крым не пострадал, даже несмотря на попытку подрыва моста.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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