Бастрыкину доложат об обстоятельствах смертельного ДТП трехлетней давности

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смертельного ДТП трехлетней давности, произошедшего в Краснодарском крае. Об этом сообщили 28 декабря в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что недавно на платформе видеохостинга вышел сюжет об этой аварии, в результате которой погибли двое детей и еще двое остались инвалидами. Тогда водитель автомобиля, не справившись с управлением, вылетел на обочину.

В сюжете отмечалось, что родители погибших и пострадавших детей не смогли добиться тогда справедливости. Они считают, что расследование было проведено поверхностно. На сегодняшний день уголовное дело рассматривается в суде.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о ситуации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в среду 15-летняя девушка погибла в ДТП в Брянской области, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. По данным регионального МВД, 24-летний водитель микроавтобуса Ford Transit, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Fluence.