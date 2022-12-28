Девушка-подросток погибла в ДТП с микроавтобусом под Брянском
15-летняя девушка погибла в ДТП в Брянской области, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили 28 декабря в управление МВД РФ по региону.
Авария произошла утром в среду на 17-м км автодороги Стародуб — Новые Ивайтенки в Стародубском районе. По данным ведомства, 24-летний водитель микроавтобуса Ford Transit, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Fluence.
Погибшая девушка находилась в салоне микроавтобуса, еще шесть его пассажиров пострадали. Также пострадали два пассажира второго транспортного средства.
На месте аварии работают правоохранительные органы.
Ранее в этот день в результате столкновения легковушки с минивэном погибли пожилые мужчина и женщина в Иркутской области.
По предварительным данным, легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с минивэном Suzuki Solio. В результате ДТП погибли 82-летний водитель Suzuki и его 81-летняя пассажирка. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы.