Пожилые мужчина и женщина погибли в лобовом ДТП под Иркутском
В Иркутском районе в результате столкновения легковушки с минивэном погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом Госавтоинспекция Иркутска сообщает 28 декабря.
Авария произошла около 14:00 по местному времени (9:00 мск) в районе квартала «Южный парк». Предварительно установлено, что легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с минивэном Suzuki Solio.
В результате ДТП погибли 82-летний водитель Suzuki и его 81-летняя пассажирка, пишет ИА IrkutskMedia.
На месте работала следственная группа. Все обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.
27 декабря на трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области столкнулись легковые Nissan Tiida и Toyota Camry. Погиб один из автомобилистов, еще пять человек, в том числе ребенок, пострадали.