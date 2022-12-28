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Лукашенко призвал белорусов больше думать о стране на фоне нынешних реалий

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к участникам новогоднего бала для молодежи призвал 28 декабря сограждан думать не только о себе, но и о стране. По его словам, этого требует нынешнее время.

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«Время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране, как бы пафосно порой это ни звучало. Независимо от того, носим мы погоны или нет, работаем в госучреждении или пишем картины», — сказал он. Его слова приводит пресс-служба администрации президента Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что в истории Белоруссии было много переломных событий, как драматичных, так и судьбоносных. И в уходящем 2022 году к ним было приковано немало внимания со стороны журналистов, политиков и всех белорусов. Глава республики указал, что на сегодняшний день в Белоруссии принимаются стратегически важные решения, которые и создают историю современной страны.

«В обсуждении (стратегических решений. — Ред.) участвуют люди, которые не боятся брать на себя ответственность за судьбу страны. И наш сегодняшний праздник — это тоже страничка истории», — заключил он.

Лукашенко принял в среду участие в новогоднем балу для молодежи во Дворце независимости в Минске. В этом году его участниками стали 320 юношей и девушек из разных регионов республики — учащиеся вузов, училищ, воспитанники кадетских училищ, проявившие себя в учебе, научных и творческих конкурсах, молодежных проектах, общественной и спортивной жизни.

26 декабря Лукашенко в разговоре с журналистами по прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербург спрогнозировал, каким будет 2023 год. По его мнению, наступающий год будет самым счастливым и удачным.

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