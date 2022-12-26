Лукашенко дал прогноз на 2023 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 декабря в разговоре с журналистами по прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербург спрогнозировал, каким будет предстоящий год.

Лукашенко сказал, что наступающий год будет самым счастливым и удачным.

«Не переживайте, будет нормально», — приводит БелТА слова белорусского президента.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходит 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, несмотря на неофициальный формат, «лидеры смогут обсудить задачи на будущий год и более отдаленную перспективу».

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита не запланирована.