Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ сообщила о ликвидации пытавшихся проникнуть в Брянскую область диверсантов
Армия
ВС РФ уничтожили артиллерийскую систему M777 под Георгиевкой в ДНР
Общество
В «Ростехе» сообщили о начале летных испытаний двигателя для SSJ NEW и Бе-200
Армия
В ЛНР заявили о катастрофических потерях ВСУ в Артемовске
Мир
Поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское
Мир
В Днепропетровске демонтировали памятники Горькому и Чкалову
Общество
МВД РФ объявило руководителя издания Bellingcat Грозева в розыск
Общество
Суд приговорил убийцу криминального авторитета Алика Рыжего к 16 годам колонии
Страна
Жительница Брянской области отдала лжеполицейскому 100 тысяч рублей
Общество
Актера Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске
Общество
Водителя с прицепом в виде саней Деда Мороза оштрафовали в Чите
Мир
Возлюбленная Роналду подарила ему Rolls Royce на Рождество

Лукашенко дал прогноз на 2023 год

Лукашенко заявил, что наступающий год будет самым счастливым и удачным
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 декабря в разговоре с журналистами по прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербург спрогнозировал, каким будет предстоящий год.

Лукашенко сказал, что наступающий год будет самым счастливым и удачным.

«Не переживайте, будет нормально», — приводит БелТА слова белорусского президента.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходит 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, несмотря на неофициальный формат, «лидеры смогут обсудить задачи на будущий год и более отдаленную перспективу».

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита не запланирована.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022