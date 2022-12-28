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Суд приговорил к пожизненному заключению стрелявшего в вузе Перми

Суд приговорил к пожизненному заключению стрелявшего в вузе Перми Бекмансурова
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Суд приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению по делу о стрельбе в Пермском государственном университете в сентябре 2021 года, в ходе которой погибли шесть человек. Об этом 28 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала заседания.

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«Бекмансуров совершил три преступления средней тяжести и три преступления особой тяжести. Суд приходит к убеждению, что, несмотря на молодой возраст, смягчающие обстоятельства и положительные характеристики, Бекмансурову должно быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшееся время — в колонии особого режима», — сказал судья.

Ранее в этот день суд вынес Бекмансурову обвинительный приговор. Ему вменялись статьи «Покушение на убийство»,«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В конце ноября бывший студент, выступая в суде с последним словом, попросил не приговаривать его к максимальному наказанию. Бекмансуров заявил, что полностью раскаялся в совершенном преступлении. Он попросил также учесть смягчающие обстоятельства и активное сотрудничество с правоохранительными органами во время расследования уголовного дела.

Ранее, 28 ноября, прокуратура попросила суд приговорить Бекмансурова к пожизненному заключению.

В сентябре 2022 года Бекмансуров признал свою вину в суде.

Преступление было совершено в сентябре 2021 года. Тогда от жестоких действий Бекмансурова погибли шестеро человек и 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Бекмансурова обезвредил прибывший на место происшествия инспектор полиции.

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