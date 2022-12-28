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Суд вынес обвинительный приговор стрелявшему в вузе в Перми

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Пермский краевой суд 28 декабря вынес обвинительный приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, который в сентябре 2021 года открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

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Тогда от жестоких действий Бекмансурова погибли шестеро человек и 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Бекмансурова обезвредил прибывший на место происшествия инспектор полиции.

Согласно решению судьи, молодому человеку вменяются преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 «Покушение на убийство», ст. 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», 2 ст. 105 «Убийство» УК РФ и ч. 2 ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее, 28 ноября, прокуратура попросила суд приговорить Бекмансурова к пожизненному заключению.

29 ноября в своем последнем слове устроивший стрельбу попросил суд не выносить в отношении него максимальное наказание. Бекмансуров заявил, что полностью раскаивается в содеянном, и попросил учесть такие смягчающие обстоятельства, как инвалидность третьей группы, положительные характеристики и активное сотрудничество с правоохранительными органами при расследовании уголовного дела.

Согласно обвинительному заключению, 20 сентября 2021 года обвиняемый в помещении ПГНИУ и на территории университета с близкого расстояния стрелял из ружья в людей. В сентябре 2022 года Бекмансуров признал свою вину в суде.

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