Прокурор запросил для устроившего стрельбу в вузе Перми пожизненный срок

Прокуратура просит суд приговорить к пожизненному лишению свободы Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете в сентябре 2021 года.

«Просим признать виновным. По совокупности преступлений прошу назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал прокурор на заседании 28 ноября.

Говоря о смягчающих обстоятельствах, обвинение предложило учесть признание вины подсудимым, состояние его здоровья, а также полученные при задержании ранения, из-за которых Бекмансуров лишился части ноги.

Прокурор также отметил, что у подсудимого наблюдается шизоидное расстройство личности, однако он может осознавать свои действия и не болен психическими болезнями.

Согласно обвинительному заключению, 20 сентября прошлого года обвиняемый в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и на территории университета с близкого расстояния стрелял из ружья в людей. В сентябре 2022 года Бекмансуров признал свою вину в суде.

В результате происшествия погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор полиции.

Также следствие считает, что в результате своих действий Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. рублей.

В июле сообщалось, что Бекмансуров обвиняется в совершении преступлений по нескольким статьям, среди них «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

25 июля стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела.