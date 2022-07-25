СК завершил расследование дела об устроившем в пермском вузе стрельбу студента

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) в прошлом году. Об этом сообщили 25 июля в пресс-службе ведомства.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Перми Тимура Бекмансурова. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении чужого имущества», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении Бекмансурова направлено в прокуратуру для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд.

Бекмансуров являлся студентом юридического факультета ПГНИУ. В здании вуза он открыл стрельбу утром 20 сентября 2021 года. В результате шесть человек погибли, 43 человека пострадали.

При задержании нападавший открыл огонь по полицейскому и был ранен в ответ. Медикам пришлось ампутировать ему часть голени.