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Устроивший стрельбу в вузе Перми попросил о смягчении наказания

Устроивший стрельбу в вузе Перми Бекмансуров попросил о смягчении наказания
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Фото: РИА Новости/Максим Кимерлинг
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Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров попросил суд не выносить в отношении него максимальное наказание. Об этом он заявил 29 ноября в своем последнем слове.

«Хочу начать с того, что вину в совершении преступлений признаю в полном объеме. В содеянном я раскаиваюсь. Ущерб, причиненный моими действиями, обязуюсь возмещать с помощью моей пенсии по инвалидности. Прошу в процессе принятия итогового решения в полной мере реализовать принципы гуманизма и индивидуальности уголовного наказания», — сказал Бекмансуров.

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Он также попросил учесть такие смягчающие обстоятельства, как инвалидность третьей группы, положительные характеристики и активное сотрудничество с правоохранительными органами при расследовании уголовного дела.

Накануне прокуратура попросила суд приговорить Бекмансурова к пожизненному заключению.

Согласно обвинительному заключению, 20 сентября 2021 года обвиняемый в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и на территории университета с близкого расстояния стрелял из ружья в людей. В сентябре 2022 года Бекмансуров признал свою вину в суде.

В результате происшествия погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор полиции.

Также следствие считает, что в результате своих действий Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. рублей.

В июле сообщалось, что Бекмансуров обвиняется в совершении преступлений по нескольким статьям, среди них «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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