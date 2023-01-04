Кольский тип: как новички ловят камчатского краба в Териберке

Хорошие ботинки, куртка-аляска, пара шерстяных носков и билет на самолет с серебристым крылом — всё, что нужно столичному жителю, чтобы увидеть северное сияние зимой. От Москвы и Петербурга рукой подать до полярного круга, где и помимо небесного калейдоскопа зрелищ сегодня хватает. В поисках приключений в Мурманской области корреспондент «Известий» мерз и согревался вместе с проектом «Медиа Ангелы» группы компаний «Слетать.ру».

Сиять всегда, сиять везде

Самолет из Москвы доставил группу журналистов прямиком в полярную ночь — время, когда солнце практически не появляется из-за горизонта. Условный день, когда светило чуть высовывается из-за горизонта, длится три часа — с 11:00 до 14:00. Наш борт сел ранним утром, в это время шансов увидеть сияние мало, процентов 20, но вот на одном из виражей микроавтобус встал у обочины.

Кольский тип Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Вы какая-то особенная группа. Вам сразу повезло, — радостно заметил наш сопровождающий Виталий Дронюк, приглашая всех выйти из салона, а сам кинулся к багажнику за камерой и штативом.

Дуга изумрудного цвета пульсировала и медленно плыла над нашими головами. Столь насыщенное полярное сияние — редкий подарок гостям Заполярья. Позже мы не раз еще гонялись за сиянием в ночи, кое-что видели, но такого яркого так и не поймали.

Кочующих из оврага на пустырь туристов с камерами гиды называют сиятелями. Местные от приезжих не отстают — у каждого в смартфоне приложение с прогнозами начала «сеанса арктической магии». Вот только врут эти предсказания безбожно.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

Частая история — когда группа замерзает и сворачивается за пять минут до «победы», рассказывает Виталий, увлеченный северными сияниями еще с детства. Он молод и амбициозен. В свои 26 лет уже управляет собственной туркомпанией iterra, а заодно — одноименной гостиницей в Мурманске. И ведь лишь несколько лет назад пришел в отрасль шофером на маршрут. Люди на Севере быстро взрослеют. Виталий говорит, что первый серьезный жизненный опыт он приобрел в кругосветном путешествии на бриге «Седов» — матросу тогда было всего… 16 лет. Сегодня он рулевой — водит путешественников по маршрутам, которые составляет сам. Его фишка — снимать гостей на фоне Aurora Borealis (научное название полярного сияния). А приобрести для этих целей дорогую фототехнику помогли в региональном комитете по туризму.

Обязательны к посещению

За последние два-три года Мурманск активно пытается избавиться от ярлыка депрессивного центра вахтовиков. Полярная ночь здесь длится с начала декабря по середину января. Казалось бы, тьма кругом, но самый большой заполярный город мира, вероятно, еще и самый освещенный и просвещенный. Здесь открылись новые парки, культурные пространства, точки общепита, где способны угодить взыскательному столичному моднику. А в торговых центрах найдется всё, за чем в советское время северяне ездили в Ленинград и Москву.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

На домах в центре свежая краска, видны следы недавней реставрации зданий ранней советской эпохи, уцелевших после безжалостных бомбардировок в годы Великой Отечественной. Исторических строений здесь немного: на город-герой было сброшено почти столько же бомб, сколько на Сталинград. От прежнего облика столицы Арктики практически ничего не осталось. Об этом гостям города напоминает памятник печной трубе на берегу Семеновского озера. Мурманск был стратегически важен для СССР — через него шло снабжение от союзников. Не случайно его отчаянно хотели захватить фашисты, но советские люди выстояли. Главный мемориал защитникам Заполярья — знаменитый Алеша. Так жители называют 35-метровую статую красноармейца.

Кольский тип Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Солдата специально поставили на вершине сопки Зеленый мыс — он смотрит на город, который защитил, — говорит Виталий. — Эта городская доминанта — 173 м над Кольским заливом, — самая лучшая смотровая площадка в городе.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

Говоря о Мурманске, гид часто употребляет прилагательное «самый» — оно и понятно: город во многом переплюнул своих заполярных конкурентов. Одна из труб ТЭЦ по мановению волшебной палочки креативщиков превратилась в самый большой градусник (65 м). А одна из главных вертикалей города — 18-этажное здание-книжка гостинично-делового центра «Арктика». Точка идеально подойдет для места встречи или начала осмотра города. Хотя бы потому, что здесь на первом этаже находится Туристский информационный центр Мурманской области, где гостю расскажут о достопримечательностях региона, посоветуют маршрут или экскурсию, подскажут, где остановиться. Бесплатно дадут карту и памятку с рекомендациями, как провести время в регионе максимально безопасно.

На вечной стоянке

Прекрасный вид на порт открывается с Горы дураков — так местные называют Скальный (он же Восточный) район города.

— Здесь обещали построить элитные дома, и состоятельные горожане соблазнились предложением, — пересказывает одну из городских легенд наш гид. — А когда стройка закончилась, оказалось, что дорог к многоэтажкам не проложили. Карабкались к своим квартирам как могли, над чем иронизировали другие горожане. Правда, со временем всё наладилось, инфраструктура появилась. Жилье здесь сегодня действительно считается престижным. Но название так и приклеилось.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

По другой версии, люди пошутили над районом из-за сложной нумерации домов.

Но шутки шутками, а местные трогательно относятся к своей земле. В начале столетия на горе появился мемориальный комплекс памяти морякам, погибшим в мирное время: церковь Спаса-на-Водах, рубка АПЛ «Курск», маяк (небольшой зал-музей) и якорь. У черной рубки «Курска» молится старушка — женщина приехала издалека, чтобы почтить память родного брата, он был одним из 118 подводников, не вернувшихся из похода.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

Мурманск бережно хранит славу о людях, посвятивших жизнь морю. На вечную стоянку после 30 лет непрерывных походов в 1989 году после 30 лет непрерывных плаваний зашел всемирно известный ледокол «Ленин». Теперь это один из самых востребованных музеев страны. На борту первого атомохода, созданного инженерными гениями больше 60 лет назад, появляется ощущение, словно попал в будущее. Уникальное оборудование, впервые созданное человечеством, «портативный» атомный реактор, надежность которого проверена десятилетиями исправной работы, продвинутый медицинский кабинет… Да что там кабинет — целый больничный корпус с рентгеном, операционной и отделением физиотерапии.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

Кают-компания помнит таких гостей, как Юрий Гагарин, Фидель Кастро. Ледокол стал визитной карточкой СССР, поэтому сюда водили не только друзей: среди посетителей президент США Ричард Никсон, британский премьер Гарольд Макмиллан, король Норвегии Харальд V и даже создатель американского атомного подводного флота Хайман Риковер.

Корни и красота хрустальной тундры

Если Мурманск — деловой и финансовый центр региона, то исторический — это небольшой город Кола, возникший на слиянии одноименной реки и реки Тулома. Населенный пункт дал название всему полуострову и заливу. От Мурманска сюда рукой подать — 10 минут на автомобиле. По дороге расположен один из центров паломнического туризма полуострова — Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь. Исторический архитектурный ансамбль был утрачен еще в конце XVIII века, а существующий возник на новом месте уже в наше время. Деревянные здания дают представление гостям, как выглядела архитектура Севера в прошлом. Преподобный Феодорит Кольский считается просветителем лопарей (так называли местный коренной народ — саами). Еще один святой, именем которого часто называют храмы в Мурманской области, — Николай Чудотворец.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

— У нас говорили: «от Архангельска до Колы 333 Николы». Этот святой был особо почитаем поморами, — рассказывает Виталий по дороге в колыбель региона.

На юг Мурманской области, к великим Хибинам ведет та же дорога, что и в Колу. Летом туда спешат поклонники походов, а зимой — любители скоростного спуска, уединенного отдыха в лоне природы и подледной рыбалки. Но перед отдыхом на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» детям и взрослым нелишним будет остановиться в заполярной оранжерее под Апатитами на часок-другой. Как уже упоминалось, приставка «самый» подходит к каждой второй достопримечательности в области, и Полярно-альпийский ботанический сад-институт в Хибинах не исключение — он самый северный в России. Здесь собраны 788 образцов видов, произрастающих в тропиках и субтропиках, а еще редкие декоративные и лекарственные растения. Визитная карточка большой теплицы — финиковая пальма. Но это не только хранилище редких эндемиков, но и лаборатория, изучающая проблемы флоры Заполярья.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

— Важно бережно относиться к растительному миру Арктики, — рассказал «Известиям» замдиректора ПАБСИ Денис Давыдов. — Следы вездехода в тундре, например, останутся там на 50 лет. Они зарастают, но растительное сообщество в тундре совсем не такое, как в других местах. Пока пройдет сукцессия, смена растительности, уйдут десятилетия.

Зимние забавы

BigWood — под таким брендом сегодня предлагается отдых на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр»: к услугам отдыхающих 28 горнолыжных маршрутов различной сложности общей протяженностью 35 км. Считается, что новичкам лучше всего вставать на лыжи именно здесь.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

— Чаще всего к нам приезжают из Москвы, из культурной столицы, из регионов Центральной России и Мурманской области, — повествует профессиональный райдер фриски Аркадий Казаков. — Кировск по факту делит второе место с Шерегешем (Кемеровская область) по популярности среди горнолыжных курортов России после Сочи. Но у нас есть существенное преимущество — транспортная доступность. Полтора часа на самолете из Москвы или Петербурга, 30 км на авто — и ты на месте. А еще у нас самый длинный сезон в России. Рекордный был — с ноября до начала июня.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

У подножия гор многочисленные объекты размещения, рестораны, прокат снаряжения и пункты организации досуга. Один из них — катание на снегоходах. Излюбленный маршрут прогулок — долина озера Малый Вудъявр.

Баня, рыбалка и камин

Тем, кто шумной горнолыжке предпочитает уединение с природой в кругу семьи, подойдет атмосфера усадьбы «Канентъявр». В гостиничном комплексе на берегу одноименного озера есть возможность порыбачить: здесь водятся кумжа, голец, палия, сиг, окунь, щука, налим, хариус. И это только красная рыба, которую ловят в окрестных озерах. Владельцы усадьбы гордятся своим рестораном представительского класса. Гостей размещают в комфортабельных коттеджах.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

Конкуренцию усадьбе составит этнодеревня «Огни Имандры». Ее создатель Денис Соложенников когда-то приехал из Москвы сюда, на Север, по работе, да так и остался здесь. Прикипел. Знакомые смеялись: куда ты, мол, деньги решил вложить, зачем тебе это нужно. Но Денис человек увлеченный и решительный, подошел к своему проекту основательно.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

Купил разрушенную ведомственную турбазу и за несколько лет превратил ее в этнический музей под открытым небом и контактный зоопарк. Здесь катают на оленях, проводят мастер-классы и экскурсии на тему быта коренных народов севера. Постояльцы могут выбрать один из понравившихся домиков — все они разные. Специальное предложение для гостей — баня с чаном и прорубью на озере.

Вкус Арктики

Родственники и коллеги наверняка будут косо смотреть на человека, вернувшегося с Кольского полуострова без рыбы. Если гость полуострова переживает, что вяленый ерш, зубатка или любимый мурманчанами палтус своим ароматом пропитает чемодан, то есть вариант с консервами.

— Если человек покупает в Мурманске баночку печени трески, то он должен убедиться, что она упакована прямо в море, — рассказала эксперт по арктической кухне, автор-методист, руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. — На банке это должно быть указано, как и название судна.

А вот знаменитая еще с советских времен печень трески «по-мурмански», по словам Шаповаловой, не что иное как паштет. Екатерина — личность известная в гастрономических кругах, ведь ее идеи и рекомендации легли в концепцию современной арктической кухни и оказали влияние не только на меню известных в области ресторанов, но и фастфуда на Кольском. Например, любителей горнолыжных склонов Хибин ждет сюрприз у подножия — фудтраки «Вкус Арктики. Френдшеф», где вместо шаурмы можно утолить голод «Баренцевым кармашком» с олениной или треской.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

За высокой кухней — к бренд-шефу ресторана конгресс-отеля «Меридиан» Максиму Галецкому. Гурманам он предлагает сет, родившийся после изучения исторических документов о кухне саами «Северные сказки».

— В сете представлены только местные специалитеты, используются исключительно местные продукты. То, что мы делаем, — это современная русская кухня с арктическим акцентом. Самые популярные блюда в ресторане — палтус по-мурмански, тартар из оленины, форшмак из палтуса, суп калья, — рассказывает Максим.

Гостям нравится сорбет из северных трофеев — брусника, морошка с ферментированными белыми грибами. Это самый дорогой десерт в линейке и тем не менее самый популярный. А рыбные блюда не оставят равнодушными самых взыскательных гурманов. Секрет блюд, по словам шефа, заключается в деликатности приготовления трески, палтуса и других арктических рыб.

— Не стоит пересушивать или зажаривать — это основной принцип, которого мы придерживаемся. Готовим наши основные блюда из рыбы не более восьми минут. Стараемся использовать только соль и перец, отказываясь от нехарактерных для нашего региона добавок, — рассказывает Галецкий.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

Уникальный в архитектурном плане ресторан «Плато» с панорамным остеклением на вершине Айкуайвенчорр — еще один проводник в мир кухни Русского Севера. Сугуйдай из дикого сига гостю принесут в ледяной чаше. Еще одна фишка заведения — пицца с олениной.

— Едва ли можно найти регион, где так интегрировано понятие «арктическая кухня» — все лучшие рестораны области гордо несут знамя местной кухни, — подметила автор проекта «Медиа Ангелы» Амалия Акопова. — У туриста ноль шансов избежать столкновения с ней.

Пользующаяся огромной популярностью Териберка тоже обзавелась отличными ресторанами, где повара стараются удивить гостей. В гастропабе «Моле» удивят своим прочтением салата «Мимоза» — он крабовый и подается обернутым в морковь конфи с морошкой.

Что поймал, то и съел

А еще в Териберке могут приготовить камчатского краба по желанию клиента, но только если владелец морского гада докажет законность вылова — покажет специальную бумажку от контролирующего органа, которую выдают в порту удачливому рыбаку. Право на отлов морского обитателя можно получить, купив лицензию. Если в ловушку попались самки или малыши — их нужно немедленно выкинуть за борт в присутствии капитана. Все это корреспондент «Известий» узнал во время крабового сафари. Эта услуга становится эксклюзивным и чрезвычайно популярным предложением региона, чему способствовало послабление законодательства о вылове этих членистоногих. Одной из первых дорогу в море краболовам-любителям открыла руководитель компании Nordwell Екатерина Попова.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

— Многие побоялись связываться с этим делом, все боялись ответственности, уж больно сложные правила. Но мы с мужем рискнули. Комитет по туризму нас поддержал, — говорит Екатерина.

К слову, в текущем году местные власти выделили 246 млн рублей на поддержку частного бизнеса.

Кольский тип Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

К месту выброса ловушек судно журналистов сопровождали киты. Три-четыре, сразу и не поймешь, сколько их, покажут свои плавники над водой и обратно в глубь. Грандиозное зрелище, вызывающее умиление даже у моряков, которые этих млекопитающих видят каждый день.

Мясо краба не единственное богатство морских глубин Арктики, довелось гостям попробовать и свежевыловленные гребешки.

— Есть их нужно живыми, — говорит Екатерина, — вода здесь чистая.

Кольский тип Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Она очищает ракушку от водорослей, ловко раскрывает ее и ножом извлекает светло розовую субстанцию на тарелку. Мясо гада морского всё еще сокращается. Наконец одна из участниц экспедиции пробует деликатес на вкус и одобрительно поднимает палец вверх: «Рекомендую». Еще одно гастрономическое открытие прогулки на судне — морской еж. Его внутренности также употребляют в пищу сырыми. На вкус как яичный желток с привкусом лососевой икры.

Ищут начальника Териберки

Крабовое сафари лишь одно из направлений развития Териберки, эта точка на карте переживает второе рождение.

— В Териберке появляются новые отели, новые рестораны, готовим дополнительную инфраструктуру, которая улучшит жизнь, в том числе тем, кто там трудится. Например, дом культуры мы хотим превратить в место, где будет кипеть жизнь. Сейчас это просто здание, куда время от времени приезжают показать какой-нибудь кукольный спектакль, — поделился планами председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Число гостей региона растет с каждым годом: в 2021-м область приняла 486 тыс. человек. На сентябрь 2022-го показатель перевалил за 330 тыс. гостей, а ведь горнолыжный сезон на тот момент еще и не стартовал.

Кольский тип Фото: Сергей Шандин

— Каждый год ставим рекорды, потому что у нас появляются новые объекты размещения, субсидируются межрегиональные рейсы. Например, очень хорошо себя зарекомендовал прямой рейс Пермь – Мурманск. Очень заинтересовал в этом ключе Нижний Новгород, — добавил он.