«Вашингтон» одержал 10 побед в последних 11 матчах НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в 10 из последних 11 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), объединяющей клубы США и Канады.

28 декабря «Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Медисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, отмечает «Газета.Ru».

Единственное поражение, которое «Вашингтон Кэпиталз» потерпел за последние 11 игр, произошло 16 декабря в матче с «Далласом» (1:2), напоминает «Спорт-Экспресс».

«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 44 очками в 37 матчах.

Ранее российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на русском языке обратился со словами любви и благодарности к своей семье в эфире американского телеканала. Видео было опубликовано вечером 23 декабря после игры с «Виннипег Джетс».