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В ЛНР указали на рост числа женщин в рядах армии ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко: число женщин в рядах ВСУ увеличивается
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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В рядах армии Украины становится всё больше женщин, рассказал 28 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на разведку ЛНР.

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«В зоне ответственности второго Армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено увеличение присутствия украинских военнослужащих женского пола», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Марочко отметил, что численность женщин растет в основном в тыловых районах близ линии соприкосновения.

«В частности, местное население Харьковской области отмечает, что на блокпостах трассы, ведущей в направлении Сватово, документы и автомобили часто проверяют женские военные патрули», — подчеркнул офицер НМ ЛНР.

В декабре 2021 года украинское минобороны выпустило приказ, согласно которому женщины определенных специальностей в возрасте от 18 до 60 лет получают статус военнообязанных. Среди них — бухгалтеры, секретари, менеджеры, работницы СМИ (журналисты, редакторы и фотографы), кассиры, диспетчеры, доставщики, программисты, сотрудники налоговой службы и прокуратуры, сельхозработницы и представительницы других профессий.

13 июля 2022 года отмечалось, что украинки, владеющие профессией и специальностью из утвержденного министерством обороны страны перечня, должны будут с 1 октября встать на учет в военкоматах. Среди этих профессий и специальностей — химия, биология, телекоммуникации и радиотехника, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, науки о Земле, география, физика и астрономия, пищевые технологии, обеспечение войск, вооружения и военной техники, общественное здоровье, промышленная фармация, санитария, стоматология, медицина, налогообложение, издательство, психология.

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