Не вставших на воинский учет украинок могут привлечь к ответственности

На Украине женщин, владеющих рядом профессий, которые не встанут на воинский учет с 1 октября, могут привлечь к административной ответственности. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 18 августа.

«В будущем, думаю, что в случае уклонения от постановки на военный учет могут [к женщинам] быть применены такие принудительные меры, которые будут системно уклоняться от исполнения таких нормативно правовых актов», — сказал он украинскому изданию LB.ua.

Вениславский напомнил, что перечень специальностей для женщин, которым будто нужно встать на воинский учет, был расширен. К ним отнесли также работников сферы питания и технологов пищевой продукции.

13 июля сообщалось, что гражданки Украины, владеющие профессией и специальностью из утвержденного министерством обороны страны перечня, должны будут с 1 октября встать на учет в военкоматах.

Как отмечает «Газета.ru», среди этих профессий и специальностей — химия, биология, телекоммуникации и радиотехника, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, науки о Земле, географии, физике и астрономии, пищевые технологии, обеспечение войск, вооружения и военной техники, общественное здоровье, промышленная фармация, санитария, стоматология, медицина, налогообложение, издательство, психология.

12 июля бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив рассказал, что украинки, которых поставят на воинский учет, не смогут свободно выехать за границу. Сначала они должны будут получить разрешение военных комиссариатов.

В декабре 2021 года министерство обороны Украины выпустило приказ, согласно которому женщины определенных специальностей в возрасте от 18 до 60 лет получают статус военнообязанных. Среди них бухгалтеры, секретари, менеджеры, работницы СМИ (журналисты, редакторы и фотографы), кассиры, диспетчеры, доставщики, программисты, сотрудники налоговой службы и прокуратуры, сельхозработницы и представительницы других профессий.