Вставшим на воинский учет украинкам запретят свободный выезд из страны

Украинки, которых поставят на воинский учет, не смогут свободно выехать за границу. Об этом 12 июля рассказал Телевизионной службе новостей бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

По его словам, сначала женщины должны будут получить разрешение на выезд из военных комиссариатов. После этого они смогут пересечь границу страны.

В декабре 2021 года министерство обороны Украины выпустило приказ, согласно которому женщины определенных специальностей в возрасте от 18 до 60 лет получают статус военнообязанных. Среди них бухгалтеры, секретари, менеджеры, работницы СМИ (журналисты, редакторы и фотографы), кассиры, диспетчеры, доставщики, программисты, сотрудники налоговой службы и прокуратуры, сельхозработницы и представительницы других профессий.

Категория медиков, подлежащих воинскому учету, расширена следующими специальностями: стоматологи, окулисты, ветеринары, акушеры, патологи, токсикологи, эпидемиологи, фармацевты, провизоры .

Явиться в военкомат необходимо и мамам с малолетними детьми. За отказ от постановки на учет украинкам грозит штраф.

Воинский учет для женщин начал действовать с января 2022 года и продлится на протяжении всего года. В этот период подлежащие учету украинки обязаны явиться в военкоматы по месту своей регистрации с надлежащим пакетом документов.

При постановке на учет будут учитываться возраст и состояние здоровья.