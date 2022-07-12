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Вставшим на воинский учет украинкам запретят свободный выезд из страны

Экс-советник главы МВД Украины Андрусив: вставшие на воинский учет украинки не смогут свободно выехать из страны
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украинки, которых поставят на воинский учет, не смогут свободно выехать за границу. Об этом 12 июля рассказал Телевизионной службе новостей бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

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По его словам, сначала женщины должны будут получить разрешение на выезд из военных комиссариатов. После этого они смогут пересечь границу страны.

В декабре 2021 года министерство обороны Украины выпустило приказ, согласно которому женщины определенных специальностей в возрасте от 18 до 60 лет получают статус военнообязанных. Среди них бухгалтеры, секретари, менеджеры, работницы СМИ (журналисты, редакторы и фотографы), кассиры, диспетчеры, доставщики, программисты, сотрудники налоговой службы и прокуратуры, сельхозработницы и представительницы других профессий.

Категория медиков, подлежащих воинскому учету, расширена следующими специальностями: стоматологи, окулисты, ветеринары, акушеры, патологи, токсикологи, эпидемиологи, фармацевты, провизоры.

Явиться в военкомат необходимо и мамам с малолетними детьми. За отказ от постановки на учет украинкам грозит штраф.

Воинский учет для женщин начал действовать с января 2022 года и продлится на протяжении всего года. В этот период подлежащие учету украинки обязаны явиться в военкоматы по месту своей регистрации с надлежащим пакетом документов.

При постановке на учет будут учитываться возраст и состояние здоровья.

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