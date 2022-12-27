Нефть марки Brent выросла выше $86 за баррель впервые с 5 декабря

Стоимость нефти марки Brent превысила $86 за баррель впервые с 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в течение 27 декабря.

Вскоре после 19:00 мск цена на сырье с поставкой в марте достигла $86,04 за баррель. В дальнейшем котировки продолжили колебаться на этом уровне.

Рост по сравнению с предыдущим днем составил 1,78%.

При этом цена нефти марки WTI некоторое время торговалась на уровне 81$ за баррель, после чего опустилась ниже этого значения.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из РФ. Поставки будут прекращены, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

23 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше $84 за баррель, что тоже произошло впервые с 5 декабря.

В тот же день вице-премьер Александр Новак заявил, что введение потолка цен на нефть приведет к ее дефициту и разгону инфляции.

Ранее, 15 декабря, американский журнал Foreign Policy отметил, что разногласия как по уровню ценового потолка, так и по нефтяному эмбарго усиливают опасения, что союзникам может быть трудно сохранить единство в отношении санкций против российской нефти.

Страны G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть от российских производителей. 5 декабря вступило в силу эмбарго на топливо, поставляемое в Евросоюз по морю. Также государства ЕС согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».