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Цена нефти Brent поднялась выше $84 за баррель впервые с 5 декабря

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Фото: REUTERS/CPC
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше $84 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в течение 23 декабря.

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Так, по данным биржи на 22:29 мск, цена ресурса с поставкой в феврале 2023 года повысилась на 3,74% и доходила до $84,01 за баррель.

К 22:40 мск цена находилась на уровне $83,93 за баррель (+3,64%).

При этом январский фьючерс на нефть марки WTI вырос на 2,94% — до $79,77 за баррель.

Ранее, 8 декабря, цена нефти Brent опустилась ниже $76 впервые с декабря 2021 года.

7 декабря в министерстве энергетики США снизили прогноз на ожидающуюся среднюю цену на нефть Brent в 2022 году с $102,13 до $101,48 за баррель. Кроме того, ведомство изменило прогноз на 2023 год — с $95,33 до $92,36 за баррель.

Прогноз средней цены стоимости WTI также был снижен. По мнению экспертов управления, в 2022 году она составит $95,22 за баррель вместо $95,88, а в 2023 году — $86,36 за баррель вместо $89,33.

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