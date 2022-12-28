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Кремлев рассказал о благотворительной елке «Рождественская сказка»

Президент IBA Кремлев рассказал о благотворительной елке «Рождественская сказка», которая пройдет в Подмосковье
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Фото: рождественскаясказка2023.рф
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Благотворительная сказочная новогодняя елка «Рождественская сказка Федерации бокса России» пройдет в Серпухове Московской области. Гостей будут ждать выступления известных российских артистов, мастер-классы по боксу и другие развлечения.

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На сайте благотворительной елки также указано, что гостей мероприятия также будут ждать развлечения по мотивам русских народных сказок, аттракционы, зоны активного отдыха, представления, катания на лошадях, оленях и упряжках с хаски. Также для детей откроют каток и ледяные горки. Кроме того, юные гости смогут побывать в доме Деда Мороза и избушке Бабы Яги.

По словам президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, на сегодняшний день на эту новогоднюю елку зарегистрировано уже более 100 тыс. детей. Он указал, что ключевой задачей федерации в рамках этой елки является осчастливить детей. Кремлев рассказал, что дети, приехав на место проведения мероприятия, «попадут в сказку».

«Там будет бегать волк и искать зайца. Заяц будет жаловаться медведю, медведь будет искать волка, чтобы тот зайца не обижал. Такое будет детское представление. Там будут звезды и блогеры, много развлечений, анимации», — поделился президент IBA.

Он также добавил, что не менее важной задачей является приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни, в том числе и спорту. И мастер-классы от российских боксеров как раз этому поспособствуют.

«Показываем праздник счастья , они знакомятся с боксом, там много элементов бокса. ‹...›Тут спортсмены сами участвуют как Деды Морозы. Вот с детьми играют и показывают мастер-класс, и это еще большее привлечение детей к спорту, но не только боксу», — сказал Кремлев.

В Министерстве спорта Подмосковья уточнили, в свою очередь, что елка пройдет в парк-отеле «Русский» с 30 декабря по 8 января 2023 года. Для гостей будет организован бесплатный трансфер до места проведения праздничных мероприятий из Серпухова.

19 декабря «Известия» рассказывали, куда можно сходить в Москве на новогодние праздники. В частности, в разных уголках столицы к зимнему сезону открылись многочисленные катки, большинство из которых в январские праздники работают по графику выходного дня.

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