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Биатлонист Васильев объяснил столкновение Устюгова и Большунова

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В столкновении лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова на этапе Кубка России виноват последний. Такое мнение 27 декабря высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Не думаю, что кто-то из спортсменов пытался специально навредить или помешать своему коллеге. Тем более, если они там не совсем друзья, то близко к тому. В этой ситуации однозначно виноват Большунов, потому что он шел по большому радиусу и у него площадь для маневра была значительно больше, чем у Устюгова, который шел по внутреннему. Большунов не устоял на ногах, поскользнулся и упал на Устюгова», — объяснил Васильев в разговоре с «Известиями».

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По его словам, на инцидент вряд ли повлияли натянутые отношения между лыжниками. Эксперт считает, что спортсмены были недостаточно внимательны из-за борьбы на лыжне.

«Скорее всего, это просто досадная случайность образовалась. Большунов должен был соблюдать аккуратность. Сам спорт в целом подразумевает соперничество, но эту грань соперничества каждый воспринимает по-своему. И кто-то переходит немножко эту грань. Но я не допускаю, что это было сделано со зла и намерено. Это была неосторожность в пылу борьбы, а Большунов заигрался, что называется. Я думаю, это исключительно дело случая», — отметил Васильев.

Ранее сообщалось, что два олимпийских чемпиона столкнулись во время полуфинального забега в спринте коньковым ходом. Большунов потерял сознание и повредил лицо. Оба спортсмена в итоге не смогли выйти в финал соревнований.

Ни Большунова, ни Устюгова не стали наказывать за этот инцидент. В Федерации лыжных гонок России заявили, что вины спортсменов в падении нет.

25 декабря также произошел инцидент с участием этих лыжников. По итогам финала лыжного спринта классическим ходом Устюгов отказался жать руку Большунову, из-за того что тот подрезал его на финише гонки, наступив на лыжи. В той гонке Большунов занял второе место, уступив Александру Терентьеву, а Устюгов пришел к финишу пятым. После гонки он не стал участвовать в церемонии награждения.

Также спортсмены конфликтовали на третьем этапе Кубка России в Чусовом, прошедшем в начале декабря. Тогда Устюгов, выигравший спринт, назвал Большунова мешком, а тот после победы в другой гонке намекнул на то, что Устюгов незаслуженно стал олимпийским чемпионом в эстафете на Играх в Пекине.

21 декабря Олимпийский комитет России (ОКР) признал Большунова лучшим спортсменом Олимпиады в Пекине. Лыжник выиграл золотые медали в эстафете, скиатлоне и сокращенном марафоне, а также серебро в забеге на 15 км и бронзу в командном спринте. Устюгов на Олимпийских играх стал чемпионом в эстафете.

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