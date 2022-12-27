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Жюри не наказало Большунова и Устюгова за столкновение на КР по лыжам

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Фото: Global Look Press/Newspix24/Kalle Parkkinen
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Лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова не стали наказывать за столкновение на пятом этапе Кубка России в Красногорске. Об этом 27 декабря сообщил «Спорт-Экспрессу» представитель жюри Федерации лыжных гонок России.

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«Жюри считает, что это обоюдный рейс-инцидент, который не несет санкций в отношении двух лыжников. Вины спортсменов в падении нет», — рассказал он.

Большунов при этом назвал Устюгова виновником столкновения.

Ранее сообщалось, что два олимпийских чемпиона столкнулись во время полуфинального забега в спринте коньковым ходом. Большунов потерял сознание и разодрал лицо. Оба спортсмена в итоге не смогли выйти в финал соревнований.

25 декабря также произошел инцидент с участием этих лыжников. По итогам финала лыжного спринта классическим ходом Устюгов отказался жать руку Большунову, из-за того что тот подрезал его на финише гонки, наступив на лыжи. В той гонке Большунов занял второе место, уступив Александру Терентьеву, а Устюгов пришел к финишу пятым. После гонки он не стал участвовать в церемонии награждения.

Также спортсмены конфликтовали на третьем этапе Кубка России в Чусовом, прошедшем в начале декабря. Тогда Устюгов, выигравший спринт, назвал Большунова мешком, а тот после победы в другой гонке намекнул на то, что Устюгов незаслуженно стал олимпийским чемпионом в эстафете на Играх в Пекине.

21 декабря Олимпийский комитет России (ОКР) признал Большунова лучшим спортсменом Олимпиады в Пекине. Лыжник выиграл золотые медали в эстафете, скиатлоне и сокращенном марафоне, а также серебро в забеге на 15 км и бронзу в командном спринте. Устюгов на Олимпийских играх стал чемпионом в эстафете.

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