Большунов потерял сознание от столкновения с Устюговым на гонке этапа Кубка РФ

Российский лыжник Александр Большунов потерял сознание и разодрал лицо, столкнувшись с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта коньковым ходом на пятом этапе Кубка России в Красногорске. Данный инцидент Большунов прокомментировал в понедельник, 27 декабря.

По его словам, виновником данной ситуации является Устюгов.

«Устюгов специально начал лыжами меня подрезать. Я упал и даже немножко сознание потерял, сильно головой ударился. Очень мутно всё было. Мне долго пришлось приходить в себя», — сказал Большунов в эфире телеканала «Спортивный».

По его мнению, Устюгов еще не вполне отошел от предыдущей конфликтной ситуации между ними.

«Да всё нормально, просто Серега, видимо, не может отпустить прошлую ситуацию», — отметил лыжник.

Речь идет об инциденте, произошедшем между спортсменами 25 декабря в финале лыжного спринта классическим ходом. Тогда Устюгов отказался жать руку Большунову после того, как тот подрезал его на финише гонки, наступив на лыжи.

В той гонке Большунов занял второе место, уступив Александру Терентьеву, а Устюгов пришел к финишу пятым. После гонки он не стал участвовать в церемонии награждения.

Ранее спортсмены уже конфликтовали на третьем этапе Кубка России в Чусовом, прошедшем в начале декабря. Тогда Устюгов, выигравший спринт, назвал Большунова мешком, а тот после победы в другой гонке намекнул на то, что Устюгов незаслуженно стал олимпийским чемпионом в эстафете на Играх в Пекине.

21 декабря Олимпийский комитет России (ОКР) признал Большунова лучшим спортсменом Олимпиады в Пекине. Лыжник выиграл золотые медали в эстафете, скиатлоне и сокращенном марафоне, а также серебро в забеге на 15 км и бронзу в командном спринте.

Большунов выиграл в номинациях «Лучший спортсмен Игр-2022 в Пекине», а также «Лидер ― самый титулованный действующий спортсмен, член олимпийской команды России».